Челябинские машиностроители передали большую партию гумгруза для бойцов СВО

Участие в сборе посылок приняли и дети специалистов

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники челябинского предприятия «Турбина» передали для бойцов, находящихся в зоне СВО, большую партию гуманитарного груза. Машиностроители отправили военнослужащим медицинские препараты, средства личной гигиены, матрасы и одеяла, налобные фонарики, иконы и многое другое, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

«Посылки собирали всем предприятием, все сотрудники подтянулись и с удовольствием приняли участие. Также мы попросили, чтобы их дети нарисовали рисунки и написали письма с добрыми пожеланиями»,— рассказала Ирина, одна из сотрудниц предприятия.

Отмечается, что это первый гуманитарный груз, который сотрудники «Турбины» отправляют через Народный фронт в рамках сбора «Все для Победы!».