Челябинских маршрутчиков оштрафовали за проезд мимо остановок

Также автобусы нарушают расписание и не принимают безналичную оплату

В Челябинске проверили качество работы частных перевозчиков на общественном транспорте. По итогам проверки 24 маршрутов ревизоры выписали штрафов на общую сумму 86 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе организатора перевозок Челябинской области.

Среди самых частых нарушений, которые допускают маршрутчики, — проезд мимо остановочного пункта, несоблюдение расписания, отсутствие в автобусах терминалов безналичной оплаты и размещение в транспорте несанкционированной рекламы. Также водители не включают в салонах кондиционеры, не открывают передние двери пассажирам.

Кроме того, проверка показала, что перевозчики выводят на маршрут недостаточное количество подвижного состава. Автобусы не оборудованы валидаторами и системами мониторинга пассажиропотока. Да и внешний вид транспорта часто оставляет желать лучшего: повреждения кузова и коррозию ревизоры отмечали повсеместно.