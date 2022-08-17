Бюро переводов «Прима Виста» помогает бизнесу и частным лицам в подготовке документов для заграничных дел

Бюро переводов «Прима Виста» работает на редких языках

Современному российскому бизнесу и деловым людям, выходящим на зарубежных поставщиков, потребителей и партнеров, сегодня не обойтись без быстрого и грамотного решения языковых вопросов. Бюро переводов «Прима Виста» помогает бизнесу и частным лицам в подготовке документов для заграничных дел.

Помощь переводчиков становится неотъемлемой частью и необходимостью в профессиональной деятельности экспортеров нефти и газа, автомобилей, металлов и машиностроительной отрасли, зерна и сельскохозяйственной продукции, импортеров бытовой и компьютерной техники, запасных частей и продуктов питания. Везде, где сталкиваются интересы людей, от рождения говорящих на разных языках, в дело вступает профессиональный переводчик.

Почему представители бизнеса выбирают именно наше бюро? Бюро «Прима Виста» (www.primavista.ru) — известный и надежный участник переводческого рынка. Мы занимаемся переводами уже более двадцати лет и за это время обрели немалый опыт в решении самых сложных лингвистических задач. Наши специалисты успешно работают в различных уголках мира. Наши клиенты из разных стран ценят нас за профессионализм, быстрое выполнение заказов, своевременную помощь в самых нестандартных ситуациях.

Услуги компании «Прима Виста» включают:

письменный перевод документов по различным направлениям: технический, юридический, медицинский, экономический;

нотариальный перевод документов;

услуги по легализации российских документов в консульствах зарубежных стран;

услуги по проставлению на документы апостиля;

для частных лиц — миграционные услуги, в том числе помощь в получении РВП, ВНЖ и гражданства РФ;

услуги по переводу и локализации зарубежных и российских сайтов;

устный последовательный и синхронный перевод.

В нашем бюро представители организаций и частные лица могут заказать перевод текстов с любых мировых языков: турецкого, английского, арабского, китайского, испанского, португальского, вьетнамского. Большой штат переводчиков, в том числе носителей языка, позволяет нам переводить любые сложные документы с иврита, фарси, курдского, тайского и других, редко используемых в нашей стране языков. Полный список услуг бюро размещен на нашем сайте.

Чем мы можем помочь именно вам? Обращение в нашу компанию значительно упростит подготовку ваших документов к использованию за рубежом. Все действия с официальными бумагами, необходимые для их легализации и предоставления в иностранные организации, производятся комплексно, в рамках одного заказа. Качество перевода обеспечивают профессиональные лингвисты, а обязательный редакторский контроль позволяет соблюсти все требования и стандарты.

Офисы Бюро «Прима Виста» расположены в Москве и Челябинске. Оба филиала имеют массу положительных отзывов от постоянных клиентов. Стать клиентом нашего бюро просто, даже если вы находитесь в том городе, где нет нашего филиала. Заказать перевод документов или другую услугу вы можете через наш сайт, а вопрос доставки мы возьмем на себя.

Решайте вопросы своего бизнеса или личные задачи, касаемо подготовки документов для учебы за границей, лечения в другой стране, работы, переезда и других иностранных дел, вместе с бюро «Прима Виста». Мы поможем вам быть правильно понятыми в любой стране и на любом языке.



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