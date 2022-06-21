В Челябинске отдельным категориям граждан предоставили право льготного проезда на городских и междугородних маршрутах. Перечень тех, кто может рассчитывать на оплату тарифа со скидкой, опубликовали на сайте администрации Челябинска. В списке присутствуют ветераны труда и боевых действий, инвалиды, пенсионеры, студенты-бюджетники.
Автобусные маршруты, на которых действует право льготного проезда:
№ 1 Ж/д вокзал — Аэропорт
№ 2 Мехколонна — Петра Столыпина
№ 4 Мамина — ПКиО имени Гагарина
№ 7 Харлова — ОПМС 42
№ 8 Мамина — Академика Королева
№ 9 Мамина — Петра Столыпина
№ 14 Новосинеглазово — Ж/д вокзал
№ 15 ЧМК — ПКиО имени Гагарина
№ 16 ЧМК — ЮУрГУ
№ 18 Автобусный парк — ТРК «Алмаз»
№ 23 47-й микрорайон — ТК «Кольцо»
№ 27 Поселок Фатеевка — Горчаренко
№ 28 ТРК «Алмаз» — Весенняя (поселок АМЗ)
№ 31 Академика Королева — ЧМК
№ 33 Поселок Фатеевка — ПКиО имени Гагарина
№ 34 Автобусный парк — Мехколонна
№ 41 Аэропорт — Черкасская
№ 42 Автопарк — Соколиная гора
№ 43 ЧМК — Стройкомбинат
№ 44 Соколиная гора — ЧМК
№ 45 Автобусный парк — Аэропорт
№ 47 Мехколонна — ЧМК
№ 48 Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт
№ 51 Поселок Сосновка — Ж/д вокзал
№ 52 Областная больница — Поселок Исаково
№ 64 Автобусный парк — Ж/д вокзал
№ 71 ЧМК — Петра Столыпина
№ 80 11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина
№ 81 Чистопольская — ПКиО имени Гагарина
№ 483 Поселок Старокамышинск — ПКиО имени Гагарина
Маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (маршрутки):
№ 13 Ж/д вокзал — Поселок Исаково
№ 22 Училище — Ул. Головницкого
№ 32 Солнечный берег — Мамина
№ 35 ЧМК — Поселок Новосинеглазово
№ 40 Братьев Кашириных — Поселок АМЗ
№ 53 Петра Столыпина — пос. Новосинеглазово
№ 66 Училище — ст. Шершни
Сезонные (садовые) маршруты:
№ 25с ДК строителей — Сад «Ферросад»
№ 26с Политехникум — Сад «Металлист»
№ 37с Сад «Жилищник» — Ж/д вокзал
№ 38с Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик-3»
№ 57с Мамина — Станция «Межозерная»
№ 60с Сад «Вишневый» — Сад «Надежда»
№ 65с ЖД/вокзал — Сад «Трубопрокатчик-4»
№ 67с Областная больница — Сад «Вишневый»
№ 70с Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик-2»
№ 84с ДК строителей — Сад «Надежда»
№ 90с ЖД/вокзал — Сад «Кристалл»
№ 93с ДК строителей — Сад «Авиатор-2»
Трамвайные маршруты:
№ 3 Завод имени Колющенко — ЧМК
№ 5 Завод имени Колющенко — ЧЭМК
№ 6 ЧТЗ — ЧГРЭС
№ 7 Завод имени Колющенко — ЧГРЭС
№ 8 Завод имени Колющенко — Чистопольская
№ 10 Першино — Коксохим
№ 12 Харлова — Чистопольская
№ 14 Чичерина — ЦХП
№ 15 Чичерина — ЧТЗ
№ 16 Чичерина — Завод имени Колющенко
№ 17 Чичерина — Медгородок
№ 18 ЧМК — Чистопольская
№ 19 Чичерина — Коксохим
№ 20 ЧМК — Медгородок
№ 22 Чичерина — Чистопольская
Троллейбусные маршруты:
№ 5 Ж/д вокзал — АМЗ
№ 6 Поселок Первоозерный — ЧТЗ
№ 7 ЧМК — АМЗ
№ 8 ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ
№ 10 Солнечный берег — ПКиО имени Гагарина
№ 11 ЧТЗ — АМЗ
№ 12 АМЗ — Молдавская
№ 14 ЧМК — ПКиО имени Гагарина
№ 15 Молдавская — ЧМК
№ 16 АМЗ — ЖБИ
№ 17 Ж/д вокзал — Молдавская
№ 19 ПКиО им. Гагарина — поселок Первоозерный
№ 25 ЧКПЗ — Политехникум
№ 26 Молдавская — ЧТЗ
№ 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3