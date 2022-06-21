Челябинские льготники получили скидку на проезд в общественном транспорте

Рассказываем, кто ей может воспользоваться и на каких маршрутах

В Челябинске отдельным категориям граждан предоставили право льготного проезда на городских и междугородних маршрутах. Перечень тех, кто может рассчитывать на оплату тарифа со скидкой, опубликовали на сайте администрации Челябинска. В списке присутствуют ветераны труда и боевых действий, инвалиды, пенсионеры, студенты-бюджетники.

Автобусные маршруты, на которых действует право льготного проезда:

№ 1 Ж/д вокзал — Аэропорт

№ 2 Мехколонна — Петра Столыпина

№ 4 Мамина — ПКиО имени Гагарина

№ 7 Харлова — ОПМС 42

№ 8 Мамина — Академика Королева

№ 9 Мамина — Петра Столыпина

№ 14 Новосинеглазово — Ж/д вокзал

№ 15 ЧМК — ПКиО имени Гагарина

№ 16 ЧМК — ЮУрГУ

№ 18 Автобусный парк — ТРК «Алмаз»

№ 23 47-й микрорайон — ТК «Кольцо»

№ 27 Поселок Фатеевка — Горчаренко

№ 28 ТРК «Алмаз» — Весенняя (поселок АМЗ)

№ 31 Академика Королева — ЧМК

№ 33 Поселок Фатеевка — ПКиО имени Гагарина

№ 34 Автобусный парк — Мехколонна

№ 41 Аэропорт — Черкасская

№ 42 Автопарк — Соколиная гора

№ 43 ЧМК — Стройкомбинат

№ 44 Соколиная гора — ЧМК

№ 45 Автобусный парк — Аэропорт

№ 47 Мехколонна — ЧМК

№ 48 Поселок Керамзавода — Теплотехнический институт

№ 51 Поселок Сосновка — Ж/д вокзал

№ 52 Областная больница — Поселок Исаково

№ 64 Автобусный парк — Ж/д вокзал

№ 71 ЧМК — Петра Столыпина

№ 80 11-й микрорайон — ПКиО имени Гагарина

№ 81 Чистопольская — ПКиО имени Гагарина

№ 483 Поселок Старокамышинск — ПКиО имени Гагарина

Маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (маршрутки):

№ 13 Ж/д вокзал — Поселок Исаково

№ 22 Училище — Ул. Головницкого

№ 32 Солнечный берег — Мамина

№ 35 ЧМК — Поселок Новосинеглазово

№ 40 Братьев Кашириных — Поселок АМЗ

№ 53 Петра Столыпина — пос. Новосинеглазово

№ 66 Училище — ст. Шершни

Сезонные (садовые) маршруты:

№ 25с ДК строителей — Сад «Ферросад»

№ 26с Политехникум — Сад «Металлист»

№ 37с Сад «Жилищник» — Ж/д вокзал

№ 38с Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик-3»

№ 57с Мамина — Станция «Межозерная»

№ 60с Сад «Вишневый» — Сад «Надежда»

№ 65с ЖД/вокзал — Сад «Трубопрокатчик-4»

№ 67с Областная больница — Сад «Вишневый»

№ 70с Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик-2»

№ 84с ДК строителей — Сад «Надежда»

№ 90с ЖД/вокзал — Сад «Кристалл»

№ 93с ДК строителей — Сад «Авиатор-2»

Трамвайные маршруты:

№ 3 Завод имени Колющенко — ЧМК

№ 5 Завод имени Колющенко — ЧЭМК

№ 6 ЧТЗ — ЧГРЭС

№ 7 Завод имени Колющенко — ЧГРЭС

№ 8 Завод имени Колющенко — Чистопольская

№ 10 Першино — Коксохим

№ 12 Харлова — Чистопольская

№ 14 Чичерина — ЦХП

№ 15 Чичерина — ЧТЗ

№ 16 Чичерина — Завод имени Колющенко

№ 17 Чичерина — Медгородок

№ 18 ЧМК — Чистопольская

№ 19 Чичерина — Коксохим

№ 20 ЧМК — Медгородок

№ 22 Чичерина — Чистопольская

Троллейбусные маршруты:

№ 5 Ж/д вокзал — АМЗ

№ 6 Поселок Первоозерный — ЧТЗ

№ 7 ЧМК — АМЗ

№ 8 ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ

№ 10 Солнечный берег — ПКиО имени Гагарина

№ 11 ЧТЗ — АМЗ

№ 12 АМЗ — Молдавская

№ 14 ЧМК — ПКиО имени Гагарина

№ 15 Молдавская — ЧМК

№ 16 АМЗ — ЖБИ

№ 17 Ж/д вокзал — Молдавская

№ 19 ПКиО им. Гагарина — поселок Первоозерный

№ 25 ЧКПЗ — Политехникум

№ 26 Молдавская — ЧТЗ

№ 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3