Челябинские компании представили 7 тысяч вакансий на региональную ярмарку трудоустройства

Соискатели могли лично пообщаться с потенциальными работодателями

Челябинские специалисты разных профилей смогли пообщаться с потенциальными работодателями на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Более ста предприятий области представили свыше семи тысяч вакансий. Представители компаний рассказали о вакантных местах, размерах зарплат и социальных гарантиях. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил мероприятие.

Гости ярмарки — не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы, а также выпускники колледжей и школьники старших классов.

Для посетителей работали точки, на которых можно пообщаться с представителем интересующей компании. В отличие от отправки резюме на сайтах-агрегаторах, здесь кандидаты могли задать подробные вопросы и лично обсудить условия работы.





Поговорить можно было и со специалистами в консультационных пунктах. К примеру, на одной из точек рассказывали о мерах поддержки для семей участников спецоперации.

«Сегодня к нам приходила мама участника спецоперации. У нее сложности с оформлением документов на газификацию. Мы ее проконсультировали, юрист будет ее дальше сопровождать. Вообще, вопросы совершенно разные: выплаты, права, газификация, психологическая и юридическая помощь», — рассказал специалист консультационного пункта по поддержке участников СВО и их семей.





Для желающих заняться бизнесом работала секция «Свое дело». Там посетителям рассказали о мерах господдержки. На точке «Моя профессия — мое будущее» школьникам рассказали, какие специальности востребованы на рынке труда Челябинской области. В частности, перспективными называют рабочие профессии: кузнец-штамповщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, токарь.

Мероприятие посетила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Сейчас все предприятия в гонке за рабочими руками вынуждены повышать заработную плату. Это, конечно, позитивно с точки зрения популяризации рабочих профессий. Внедряются различные социальные пакеты: первый взнос по ипотеке, компенсация аренды жилья, подвоз до места работы и обратно», — отметила Ирина Гехт.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня. Это мероприятие объединит работодателей и соискателей со всей страны.