Челябинские коммунальные службы будут чаще вывозить мусор в новогодние праздники

Жителей просят не блокировать подъезды к мусорным бакам в январские выходные

В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, коммунальные службы Челябинска будут работать в особом режиме: подрядчики будут активнее вывозить мусор из дворов. Об этом заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил на аппаратном совещании в администрации города.



Серьезной проблемой при вывозе отходов могут стать личные авто, которые жители паркуют рядом с мусорными контейнерам. Центр коммунального сервиса просит челябинцев не парковать автомобили вблизи контейнеров для отходов, чтобы подрядчики могли без проблем вывезти мусор.

Напомним, что в ноябрьские снегопады некоторые муниципалитеты были близки к мусорному коллапсу. Тогда подрядчики жаловались, что не могут подъехать к контейнерным площадкам из-за сугробов и не убранных вовремя снежных накатов. В декабре по той же причине мусор перестали вывозить в городах и поселках на юге региона.