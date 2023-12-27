Челябинские коллективы принимают поздравления с Новым годом

С детьми сотрудников «Мечела» встретились сказочные герои

В Челябинске предприятия «Мечела» уже поздравляют детей сотрудников с Новым годом. Программа празднования — от адресного поздравления до торжеств во Дворцах культуры, сообщает пресс-служба предприятия.

«Челябинский металлургический комбинат, завод „Мечел-Кокс“, а также компании „Мечел-Материалы“ и „Мечел-Энерго“ (входят в Группу „Мечел“) организовали праздничные мероприятия для детей своих сотрудников. Самые маленькие зрители от двух до шести лет встречаются со сказочными героями на новогоднем представлении в детском дворце культуры „Данко“», — пояснили в компании.

Детей постарше встречают во Дворце культуры ЧМК. Мероприятия будут продолжаться до 7 января 2024 года. Гости получают подарки, в этом году кроме уже традиционных сладостей и настольных игр оказались пластиковая ледянка и теплые вязаные перчатки с изображением талисмана компании — Мечеленка. Такие подарки получат более 8 тысяч детей сотрудников. Совет молодежи ЧМК посетили семьи, где растут дети-инвалиды и с проблемами здоровья. Дед Мороз и Снегурочка создали настоящую атмосферу новогодней сказки и вручили детям подарки.