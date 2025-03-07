Челябинские кинологи вышли на улицы города с цветами в честь 8 Марта

Дарить цветы им помогали четвероногие напарники

Сотрудники кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области вместе со своими четвероногими напарниками бордер-колли по кличке Зорро и немецкой овчаркой Эрой, вышли на главную пешеходную улицу Челябинска, чтобы подарить к 8 Марта тюльпаны.

Обученные и обаятельные питомцы подходили с цветами, чтобы вручить их дамам. За время акции такие необычные поздравления получили порядка пятидесяти женщин.

«Спасибо полиции за такую добрую, душевную акцию. Собаки мгновенно подняли мне настроение, а цветы закрепят этот эффект еще на долгое время», — делится впечатлениями от акции Надежда.

В повседневной жизни Зорро занимается поиском наркотических веществ, а его коллега Эра обучена поиску пропавших людей.

Перед мероприятием собак несколько дней специально дрессировали держать в зубах корзинку и подносить цветы.

«Есть команда „Апорт“. При ее подаче собака должна открыть пасть, затем закрыть ее, держа то, что ей дали. Они хорошо ее знают с детства. Затем мы обучаем их подносить предмет за вознаграждение. Эра работает за вкусняшки, а Зорро за игрушку», — уточнила начальник отделения Центра кинологической службы ГУ МВД по региону, лейтенант полиции Яна Шкуратова.

Поздравительное мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции МВД России «8 марта в каждый дом» и «Цветы для автоледи».