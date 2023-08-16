Челябинские храмы собирают канцелярию, рюкзаки и форму для школьников

Прихожанам предлагают помочь малообеспеченным семьям и детям-сиротам

Жители Челябинска и Сосновского района могут помочь малообеспеченным семьям и детям-сиротам подготовиться к началу учебного года. Школьную форму, рюкзаки и канцелярию примут в некоторых храмах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сбор ученика в школу — нелегкое бремя для семейного бюджета. На помощь папам и мамам приходят православные приходы», — отметили в правительстве.

Ручки, тетради, наборы для творчества можно принести в отдел социального служения или оставить в регистратуре Свято-Симеоновского кафедрального собора (ул. Кыштымская, 32). Желающих пожертвовать форму или ранцы просят убедиться, что вещи в хорошем состоянии.

Прихожане Свято-Троицкого храма (ул. Кирова, 60а) уже отвезли посылки многодетным и малообеспеченным семьям в село Попово. Теперь идет сбор для детей прихожан и воспитанников детского дома «Гнездышко».

Челябинская епархия также планирует провести благотворительный сбор за пределами храмов с помощью волонтеров. Акция будет проходить в выходные: 19, 20, 26 и 27 августа. Однако можно принести пожертвования в любой день с 9 до 17 часов в храм святого мученика Иоанна Воина (проспект Победы, 307б).

Альбомы, кисти, краски и тетради, письменные и чертежные принадлежности, школьные энциклопедии примут в храме в честь Иерусалимской иконы Божией Матери (проспект Победы, 290).

Жители Сосновского района Челябинской области собирают школьные принадлежности в храме в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» (поселок Красное Поле, ул. Цветочная, 3). Сбор идет каждый день с 10 до 15 часов.