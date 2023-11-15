Челябинские хоккеисты будут отправлять в приют 10 кг корма за каждую штрафную минуту

Штрафов у парней набралось уже на две тонны корма

Игроки челябинского хоккейного клуба «Трактор» будут отправлять в приют для животных 10 килограммов корма за каждую минуту удаления. Соответствующая акция стартовала накануне, 14 ноября, сообщили на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь за каждую минуту удаления игрока „Трактора“ будет отправлено 10 кг корма в приют четвероногим друзьям. С начала сезона у наших парней набралось штрафа на 2,1 тонны. Этот корм уже совсем скоро отправится к нашим подопечным»,— написали в паблике ХК.

Болельщики в комментариях пошутили, что хоккеисты теперь будут специально удаляться, чтобы накормить всех хвостатых.

Напомним, накануне «Трактор» на домашнем льду уступил уфимскому клубу «Салават Юлаев» со счетом 3:4. Но есть и хорошие новости: 23-летний нападающий Максим Шабанов установил новый рекорд клуба, набрав очки в 10 матчах подряд.