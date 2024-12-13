Челябинские хлеб, пирожное и пельмени попали в список 100 лучших товаров России

Десять производителей пищевой продукции вошли в рейтинг победителей

По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 16 компаний из Челябинской области стали победителями. Награждение лауреатов состоялось в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Дипломами были отмечены 30 наименований товаров, среди которых пирожное, зерновой хлеб, мясные полуфабрикаты, колбасы и сосиски, а также различные виды круп и пельмени.

АО «Первый хлебокомбинат» попал в число победителей конкурса, представив пирожное и зерновой хлеб с кальцием. «Агрофирма Ариант» представила на конкурс колбасу, сосиски и холодец. ООО «Мясное раздолье» заявило колбаски для жарки, люля-кебаб. «Объединение „Союзпищепром“» представило подушечки с начинкой и зерновые крупы с нутом.

Знаками отличия также наградили сотрудников компаний.

Всероссийский конкурс программы «100 лучших товаров России» проводится уже на протяжении 27 лет. Ежегодно организовывает региональный этап государственный Центр стандартизации. Продукция и услуги, которые высоко оценили на региональном уровне, рекомендованы Региональной комиссией по качеству для участия в федеральном этапе конкурса.