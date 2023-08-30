Челябинские хирурги заново собрали разбившегося в ДТП мотоциклиста

Байкеры — одни из самых трудных пациентов для травматологов

Врачи-травматологи Челябинской областной клинической больницы спасли водителя мотоцикла, который получил множественные переломы после столкновения с автомобилем. Ежегодно пациентами специализированного отделения множественной и сочетанной травмы становятся 10—20 мотоциклистов, сообщили в пресс-службе больницы.

По словам Сергея Фатеева, он вместе с товарищами по клубу возвращался из Самары, когда случилось несчастье. На одном из перекрестков перед ним остановилась машина для поворота налево. Байкер хотел объехать препятствие, но замешкался, боясь сбить ехавшего рядом товарища, и на большой скорости зацепил угол авто. Результат — перелом правой ноги в четырех местах, перелом левой ноги в колене и рваная рана на руке.

Друзья доставили Сергея в ближайшую больницу, а оттуда его перевели во второе травматологическое отделение ЧОКБ, которое в свое время создавалось для помощи пострадавшим в авариях на трассе М-5 «Урал».

«Пациент поступил в состоянии средней степени тяжести. Сначала пришлось установить аппараты временной фиксации на бедра и голени, и дальше мы уже постепенно исправляли все повреждения организма. С помощью остеосинтеза зафиксировали места переломов — установили внутрикостные стержни и пластины», — рассказал врач-травматолог Николай Саенко.

В ЧОКБ отмечают, что мотоциклисты после аварий — это достаточно сложные пациенты. Часто травмы сопровождаются большой кровопотерей, открытыми переломами и обширными кожными отслойками. В общей сложности ежегодно в отделении проводится 1700 операций.