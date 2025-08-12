Челябинские хирурги вырезали у пациентки гигантскую аневризму сонной артерии

Сосуд увеличился в 10 раз по сравнению с нормой и мог лопнуть в любой момент

Хирурги Челябинской областной клинической больницы избавили пациентку от аневризмы внутренней сонной артерии. Сосуд увеличился в 10 раз, с нормальных 4 миллиметров до гигантских 4 сантиметров, и мог лопнуть в любой момент. О том, как спасали челябинку, рассказали врачи ЧОКБ «Первому областному».

Год назад у жительницы Миасса Инги опухла правая часть лица. Сильная боль отдавала в скулу и шею. Женщину мучили частые головокружения и повышенное давление. Усугубляла состояние и работа: Инга работала охранником сутками, на сон давали всего два часа. Женщина отправилась в амбулаторный центр в Миассе, где врачи вынесли вердикт — увеличение лимфоузла.

«Лицевой хирург говорит: „Лимфоузел увеличен, сходите на МРТ“. А МРТ стоит 14 с половиной тысяч, и я все пустила на самотек. Врачи мне прописали антибиотики: боль и опухоль прошли, но буквально через полгода началась та же история. Опять опухоль, опять боль. И тут мне дали талон на УЗИ», — рассказывает пациентка.

На ультразвуке в Миассе выявили подозрение на аневризму — расширение артерии. Инга встала в очередь к сосудистому хирургу в ЧОКБ. При сдаче анализов аневризму подтвердили, и 9 июля пациентку положили в больницу. Операцию сделали 18-го.

«Внутренняя сонная артерия — это достаточно редкая локализация аневризмы. Учитывая, что артерия расширена больше, чем в 10 раз от нормальных значений, риск разрыва составляет примерно 30—40%», — поясняет сердечно-сосудистый хирург, завотделением сосудистой хирургии ЧОКБ Максим Уфимцев.

Разорваться артерия могла из-за давления, повышению которого способствуют резкие движения: повороты шеи, удары, растяжения.

Сонная артерия — сосуд, который питает мозг. Поэтому существовал и риск развития инсульта.

«Во время операции давление может прыгать. И если оно резко повысится, аневризма может лопнуть, поэтому ключевой задачей было не допустить снижения артериального давления, чтобы не спровоцировать ишемию сосудов головного мозга», — сказал врач-анестезиолог отделения анестезиологии и реанимации Дмитрий Воробьев.

Сейчас пациентку уже выписали, она проходит плановые осмотры. С операции прошел уже почти месяц, и Инга признается, что никаких побочных явлений не было. Она чувствует себя хорошо.

Автор: Елизавета Михно