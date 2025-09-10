Челябинские хирурги вырезали 12‑см кисту с паразитами у 4‑летнего ребенка

У малыша заболел живот и подскочила температура, когда семья отдыхала в Киргизии

Челябинские хирурги спасли четырехлетнего ребенка с огромным абсцессом в печени, причиной которого, по предварительным данным, стала нагноившаяся паразитарная киста, сообщает пресс-служба областной детской клинической больницы.

Родители привезли малыша в экстренное приемное отделение ЧОДКБ, рассказали, что у мальчика уже несколько дней держится температура под 40 и болит живот. Симптомы появились еще во время отпуска в Киргизии, где отдыхала семья. Местные врачи обнаружили на УЗИ и МРТ «объемное образование» в печени.

Специалисты ЧОДКБ диагностировали огромный многокамерный абсцесс правой доли печени, поразивший три из четырех сегментов. Размер абсцесса составлял 10—12 см. На снимках было видно, что из-за этого уже страдали другие органы — увеличенная печень их сдавливала.

Врачи приняли решение удалить правую долю печени, не вскрывая абсцесс, — из-за того, что абсцесс был многокамерным, пункция была бы неэффективна.

«Хирурги выполнили удаление правой доли печени вместе с частью диафрагмы, которая из-за воспаления срослась с образованием. Сложная и кропотливая операция длилась больше пяти часов и прошла успешно», — говорится в сообщении.

Постоперационный период протекал быстро, уже на третий день малыша перевели из реанимации в палату.