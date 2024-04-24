Челябинские хирурги восстановили мальчику потерянные из‑за ожога волосы

Из-за детской шалости на него опрокинулась кастрюля с кипятком

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы провели операцию ребенку, который во время игры облился кипятком. Врачи восстановили мальчику потерянные из-за ожогов волосы. Об истории лечения рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.



Все случилось в октябре 2017 года. Тогда близнецам Михаилу и Матвею исполнилось два года и три месяца. Мальчишки росли подвижными и очень активными.

«В одно субботнее утро случилось то, чего нельзя было увидеть даже в страшном сне: в очередной раз, играя, ребята забежали на кухню, открыли дверь духовки газовой плиты и встали на нее вдвоем. Плита наклонилась и упала, зацепившись за стол, и просто каким-то чудом не придавив детей. Но самое страшное, что на плите готовился завтрак и на одного из сыновей вылился кипяток. Прошло 7 лет, и до сих пор этот ужас стоит в глазах», — рассказала в письме в паблик ЧОДКБ мама мальчиков Надежда.

Михаил получил ожоги второй и третьей степени. В Усть-Катавской больнице ребенку вылечили раны тела и лица. Однако ожоговый пузырь на голове привел к частичному облысению.

«Многие нас уверяли: „Вы потерпите, волосы вырастут“. Но увы. Прошло 6 лет, мы проехали множество клиник и врачей, в итоге приговор — только пересадка волос после 16 лет. Миша растет, где-то уже стесняется, понимает, что происходит, да и начинают дети дразнить. Мы очень переживали», — продолжила Надежда.

Однажды женщина увидела историю о восстановлении волос в ЧОДКБ. Она вместе с сыном приехала на прием к хирургу. Врач заверил, что все поправимо. В конце марта ребенку провели две операции: одну — по установке эндоэспандера, а вторую — по его извлечению и пластике.

«Из растянутой кожи выкраивается специальный лоскут, который полностью закрывает дефект. Это достаточно сложная и кропотливая операция», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Женщина поблагодарила хирурга Сергея Богданова, хирурга-ассистента Михаила Погорелова, анестезиолога Владислава Хрусталева.

«Сказать, что мы очень рады результату, — то ничего не сказать. Как на себя смотрит в зеркало наш сын — это море радости и счастья», — призналась мама.

Мальчика уже выписали из больницы, сейчас он находится дома.