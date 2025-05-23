Челябинские хирурги удалили паразитов из предстательной железы пациента

До этого мужчину семь лет безуспешно лечили от простатита

44-летний мужчина из Челябинска перенес уникальную пятичасовую операцию по удалению эхинококковых кист, поразивших его печень, брюшную полость и предстательную железу. Такая локализация паразитов встречается крайне редко. Врачи челябинской ГКБ № 1 столкнулись с подобным случаем впервые за 25 лет практики, сообщает пресс-службы больницы.

Цисты размером с крупный орех были обнаружены после семи лет безуспешного лечения простатита. Мужчина, предположительно, заразился эхинококкозом в Казахстане, где держал свое хозяйство и видел подобные «коконы», когда резал барашков. Врачам больной жаловался на проблемы с мочеиспусканием и ухудшение общего состояния, но точный диагноз удалось поставить не сразу. Сама операция потребовала от хирургов невероятной точности и мастерства.

«Пришлось буквально развернуть печень, чтобы добраться до пораженного участка», — рассказал оперирующий хирург Алексей Веретенников.

Удаление кист проводилось после предварительной химиотерапии, которая подавила активность паразитов.

Врачи напоминают: термическая обработка продуктов и строгие гигиенические меры при контакте с животными — лучшая защита от эхинококкоза, который без лечения может привести к инвалидности и даже смерти.