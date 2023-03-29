Челябинские хирурги удалили мужчине костную опухоль размером с кулак

Сложную операцию проводили в несколько этапов

Врачи из Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели операцию по удалению опухоли, которая образовалась у мужчины прямо под коленом. Как сообщили в пресс-службе ЧОКБ, на операцию ушло несколько часов, а участвовали в ней травматологи и сосудистые хирурги. Костно-хрящевой экзостоз у 26-летнего копейчанина Петра Щеголева достиг размера с кулак — 6 на 6 сантиметров.

Нарост на кости постепенно увеличивался, пережимал артерии и сосуды, по которым конечность снабжается кровью. Отеки и сильные боли постоянно досаждали молодому пациенту, а в конце концов дошло до того, что он не мог протий и сотни метров. После обследований в нескольких больницах на вмешательство решились специалисты ЧОКБ. Главное коварство опухоли — влияние на сосуды. Если ничего не делать, то можно даже потерять конечность.





«Сложность заключается в том, что крайне неудачная локализация, задействованы важные артерии. Во-вторых, необходимо, чтобы помимо отделения травматологии в больнице было отделение сосудистой хирургии, чтобы они между собой взаимодействовали. И конечно же, требуется дорогостоящее оборудование и наличие высокопрофессиональных кадров», — отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 ЧОКБ Кирилл Абрамов.

Сосудистые хирурги сначала заменили участок артерии, которая оказалась в зоне патологии. После этого травматологи аккуратно удалили опухоль, предварительно разбив ее на несколько фрагментов. В этом врачам помогла рентген-установка, поскольку эти манипуляции нужно было проводить крайне аккуратно. По словам врача отделения сердечно-сосудистой хирургии Георгия Трейгера, теперь нога нормально снабжается кровью.





«Была задействована подкожная вена со второй ноги и имплантирована вместо подколенной артерии в зоне, где было костно-хрящевое образование. После чего пациент сейчас может спокойно передвигаться», — рассказал Георгий Трейгер.





Сам же Петр отмечает, что после операции почувствовал явное улучшение: опухоль, мешавшая нормальной жизни, удалена, поэтому можно «спокойно выдохнуть». На днях он готовится к выписке, а после мечтает возобновить тренировки по мотогонкам.

«Хочу поблагодарить этих молодых добрых докторов за то, что они не оставили меня и помогли. Сегодня пятый день после операции, и я уже могу самостоятельно дойти до конца коридора и обратно», — заявил пациент.