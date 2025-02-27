Челябинские хирурги удалили гигантский комок волос из желудка 14‑летней девочки

У ребенка синдром Рапунцель

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы успешно извлекли огромный ком волос из желудка 14‑летней пациентки. Историю рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

Заболевание редкое, известное как синдром Рапунцель, возникает из-за привычки жевать и глотать собственные волосы. В медицине это называется трихобезоар.

Волосы накапливались в желудке девочки в течение нескольких лет, образовав в итоге большой комок. Это могло привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Из-за большого размера кома хирургам пришлось сделать разрез на животе.



«Такие случаи, как с синдромом Рапунцель, хоть и редкие, но встречаются. Комок волос занимал весь желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Он был самым большим в нашей практике», — рассказал хирург Вадим Ромасенко.

Операция прошла успешно, кадры можно посмотреть в нашем телеграм-канале.