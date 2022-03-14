Челябинские хирурги спасли жизнь 11‑месячной девочке, проглотившей батарейку

﻿Врачам удалось извлечь опасный предмет и сохранить малышке пищевод

Врачи ГКБ № 1 Челябинска впервые в истории отделения детской хирургии спасли жизнь 11-месячной девочке. Маленькая Вероника проглотила батарейку, что привело к некрозу стенки пищевода. Специалисты боролись за ребенка 3,5 часа, и все закончилось благополучно, сообщает пресс-служба горбольницы.



Круглая батарейка оказалась во рту у маленькой Вероники, когда многодетная мама взялась за стирку.

«Где-то через пять минут ко мне подбегает старшая дочь и говорит: „Вероника монетку проглотила“. Я подошла, смотрю — не то чтобы задыхается, но дышит не так, как обычно. Вызвали скорую помощь. Медики успокаивали: „Если монетка, ничего страшного, выйдет сама“. Но что-то мне подсказывало: нужно показаться специалистам. В больнице сразу сделали рентген и отправили в эндоскопическое отделение», — рассказала женщина.

Специалисты попытались достать предмет через рот эндоскопически, но безуспешно. В это же время был выявлен и некроз (омертвение) стенки пищевода. Это вызвало нарушение дыхания, и состояние малышки стало критическим. Для спасения ребенка в отделение были вызваны детские хирурги профессор Иван Абушкин и заведующий ДХО ГКБ № 1 Виктор Базалий.

«Операция длилась 3,5 часа. Мы понимали, что участок пищевода без слизистой после операции зарубцуется и сужение можно будет расширить этапным бужированием. Это сохранит ребенку пищевод, а значит, он не станет инвалидом. Как показывает время, эта тактика полностью оправдала себя: пациенту не потребовались повторные операции», — поделился Иван Абушкин.

В реанимации малышка в тяжелом состоянии провела 11 дней, долго держалась высокая температура. После стабилизации состояния Веронику с мамой перевели в палату, где они провели около месяца.

Сейчас девочка продолжает соблюдать щадящую диету, но уже кушает не только измельченную пищу. Врачи аккуратны в прогнозах, но верят, что девчушка восстановится. Мама с дочкой регулярно приезжают в больницу на осмотр и бужирование — для расширения суженной части пищевода до нормальных размеров.

«Плоские батарейки при попадании в пищевод очень опасны, особенно если батарейка хорошо заряжена. Контакты в ней расположены рядом и по всей окружности. Их замыкание при плотном соприкосновении с влажной слизистой быстро — в данном случае прошло не больше трех часов — вызвало тяжелый электрохимический ожог. Монеты в виде инородных тел пищевода, конечно, гораздо безопаснее, но глотать их тоже не стоит», — говорит Виктор Базалий.

Этим случаем врачи напоминают о том, насколько важно следить за ребенком. Особенно в раннем возрасте, когда самые привычные бытовые вещи несут для малыша большую опасность. Источник плоских батареек — отсеки различных пультов, электромеханических игрушек не должны легко открываться и быть доступны малышу. А если все-таки случилось, что ребенок успел что-то попробовать «на зубок», без промедлений обращаться к специалистам.