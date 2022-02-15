Челябинские хирурги спасли жительницу Самары от разрыва печени

Девушка жила с опухолью десять лет, но в родном городе оперировать ее опасались

Хирурги Челябинской областной больницы избавили жительницу Самары от опухоли, которая росла десять лет. Большой клубок из сосудов образовался в печени пациентки и мог разорваться в любой момент, но самарские медики не рискнули проводить сложную операцию. Помочь женщине согласились в Челябинске, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

В 2009 году Кристина Суслова обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Гастроэнтерологи обнаружили в печени гемангиому размером в два сантиметра. И пояснили: эта опухоль из сосудов жизни не угрожает. А в 2020-м на компьютерной томографии после бронхита диагност разглядел, что новообразование в печени выросло до 5 сантиметров. И опухоль продолжала расти.

В Самаре медики не брались ее вырезать, так как у девушки плохая свертываемость крови. Операция могла закончиться большой кровопотерей. Но посоветовали обратиться к доктору из Челябинска Антону Ефремову. Он считается одним из лучших хирургов страны, которые оперируют печень.

Десятого февраля операция состоялась. К тому моменту новообразование выросло до 8,5 сантиметра. Операцию удалось провести без дополнительного переливания крови.

«Любые доброкачественные образования печени требуют удаления, поскольку рано или поздно могут превратиться в опухоль. Особенно опасны такие новообразования для молодой женщины, которая может забеременеть. Из-за сдавливания опухоль может разорваться и привести к обширной кровопотере», — говорит заведующий отделением хирургии № 2 ЧОКБ Антон Ефремов.

В 2021 году в ЧОКБ прооперировали 69 иногородних пациентов с такой патологией. Клинику находят по отзывам в интернете, по рекомендациям специалистов, по интернет-публикациям. Жителям Южного Урала такая операция выполняется бесплатно по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Примерно половина таких операций выполняется лапароскопически — через маленькие проколы.