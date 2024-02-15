Челябинские хирурги спасли пациента с редким осложнением желчнокаменной болезни

До обращения в клинику ЮУГМУ пациенту долго не могли поставить точный диагноз

67-летний челябинец Виктор обратился к врачам, когда неожиданно обнаружил, что за полтора года похудел на 23 килограмма. Также мужчина жаловался на желтуху, которая развивалась на фоне хронической желчнокаменной болезни. Хирурги клиники ЮУГМУ нашли у пенсионера редкое осложнение и провели операцию, которая помогла вернуть пациенту достойное качество жизни.

Из-за значительной потери веса врачи клиники заподозрили онкологию. После повторного обследования и согласования с профессором Сергеем Шестопаловым, который консультирует сложных больных, хирурги клиники решили оперировать пациента. Во время операции врач-патологоанатом провел срочную гистологию, то есть оценку пораженных тканей. Оказалось, что рака у Виктора нет. Зато хирурги обнаружили свищ между желчным пузырем и главным желчевыводящим протоком. Такое осложнение в медицине носит название синдрома Мириззи.

«У нашего пациента камень в желчном пузыре был настолько большой, что вызвал пролежень между желчными протоками и желчным пузырем. Это спровоцировало выраженные воспалительные изменения, имитирующие опухолевый процесс», — поясняет заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Хирурги удалили патологический очаг и провели реконструктивно-восстановительную операцию на желчевыводящих протоках. Пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

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