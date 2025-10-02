Челябинские хирурги спасли 82‑летнюю пациентку с четвертой стадией рака

Они удалили метастазы в печени

Врачи клиники ЮУГМУ в Челябинске спасли 82-летнюю женщину с четвертой стадией рака ободочной кишки и метастазами в печени. Женщина обратилась к южноуральским хирургам после того, как ей отказали в других городах, ссылаясь на сложность операции, рассказали в региональном Минздраве.

В 2024 году Раисе Павловне удалили опухоль и провели курсы химиотерапии, однако контрольное обследование показало поражение нескольких сегментов печени. В Челябинске после консультации женщину госпитализировали, несмотря на риск повредить желудок или сердце во время операции, — метастазы располагались близко к этим органам.

Команде онкохирургов ЮУГМУ пришлось удалить около трети печени. Завотделением Ирина Куракина пояснила, что это было единственным шансом на спасение пенсионерки.

«Конечно, такие операции у возрастных пациентов опасны. Но у каждого должен быть шанс на выздоровление. Удаление метастазов не гарантирует, но значительно увеличивает вероятность полного выздоровления от рака. Несмотря на четвертую стадию заболевания, рак ободочной кишки возможно полностью излечить. И у нас есть уже пациенты, кто живет более 7—10 лет без рецидивов после удаления метастазов», — поделилась Ирина Куракина.

В клинике отмечают, что до 40% пациентов отделения — люди старше 75 лет. Выполнять такие операции позволяет слаженная работа анестезиологов-реаниматологов.

После успешной операции Раиса Павловна вернулась домой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.