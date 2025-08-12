Хирурги челябинской горбольницы № 6 спасли 74‑летнего пациента с расслоением аорты — осложнением, которое нередко приводит к летальному исходу, сообщает пресс-служба Минздрава.
Пациент поступил с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и общую слабость; сначала доктора заподозрили у него острый панкреатит или прободную язву желудка. Однако при УЗИ специалисты заметили протяженную аневризму брюшного отдела аорты — с толстыми стенками, пристеночными тромбомассами и значительно отечную забрюшинную клетчатку с наличием сгустков крови.
Аневризма брюшной аорты — патологическое расширение отдела аорты — главной артерии, направляющей кровь от сердца к частям тела. Чаще всего протекает бессимптомно. Разрыв аневризмы — осложнение, которое нередко приводит к летальному исходу. Наиболее часто заболеванию подвержены пожилые люди старше 60 лет.
После компьютерной томографии диагноз подтвердился — и мужчину экстренно отправили на операцию: команде медиков предстояло провести резекцию аневризмы и протезирование брюшной аорты.
«Оперативно был вызван сосудистый хирург, собрана команда. С часу ночи до пяти утра мы боролись за жизнь пациента», — рассказал врач-хирург ГКБ № 6 Олег Котельников.
Спустя 13 дней после оперативного вмешательства пациент смог вернуться домой.