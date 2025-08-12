Челябинские хирурги спасли 74‑летнего пациента, у которого разорвался основной сосуд организма

Мужчина поступил в ГКБ № 6 с подозрением на панкреатит и прободную язву

Хирурги челябинской горбольницы № 6 спасли 74‑летнего пациента с расслоением аорты — осложнением, которое нередко приводит к летальному исходу, сообщает пресс-служба Минздрава.

Пациент поступил с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и общую слабость; сначала доктора заподозрили у него острый панкреатит или прободную язву желудка. Однако при УЗИ специалисты заметили протяженную аневризму брюшного отдела аорты — с толстыми стенками, пристеночными тромбомассами и значительно отечную забрюшинную клетчатку с наличием сгустков крови.

Аневризма брюшной аорты — патологическое расширение отдела аорты — главной артерии, направляющей кровь от сердца к частям тела. Чаще всего протекает бессимптомно. Разрыв аневризмы — осложнение, которое нередко приводит к летальному исходу. Наиболее часто заболеванию подвержены пожилые люди старше 60 лет.

После компьютерной томографии диагноз подтвердился — и мужчину экстренно отправили на операцию: команде медиков предстояло провести резекцию аневризмы и протезирование брюшной аорты.

«Оперативно был вызван сосудистый хирург, собрана команда. С часу ночи до пяти утра мы боролись за жизнь пациента», — рассказал врач-хирург ГКБ № 6 Олег Котельников.

Спустя 13 дней после оперативного вмешательства пациент смог вернуться домой.