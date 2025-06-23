Челябинские хирурги провели «младенческую» операцию для трехлетнего ребенка

Малышку привезли из бывшей братской республики, где девочке такую операцию делать не взялись

Детские хирурги ГКБ № 1 Челябинска провели пластическую аноректальную операцию трехлетнему ребенку. У маленькой пациентки с рождения отсутствовала финальная часть прямой кишки. Родители привезли малышку из бывшей братской республики, где девочке такую операцию делать отказались, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Как говорит завотделением детской хирургии ГКБ № 1 Челябинска оперирующий хирург Виктор Базалий, такой порок обычно диагностируется неонатологами в младенческом возрасте пациента и операция проводится тоже в первые месяцы жизни ребенка. Здесь этого не произошло.

«При таких поздних сроках нам пришлось вести лечение в три этапа: девочке ставили стому за несколько месяцев перед операцией, затем — само оперативное вмешательство, и через несколько недель снятие стомы и обучение ребенка правильному туалету», — рассказал врач.

Врачи нашли нужный участок кишечника, который был в нерабочем состоянии, и вывели его в положенное место — исправили то, что «не доделала» природа внутриутробно. Успех операции в таких случаях во многом зависит от того, насколько четко сработают хирурги. Ошибка в миллиметр может привести к тому, что сфинктер не будет работать нормально, что приведет к недержанию.

Еще несколько месяцев заняла реабилитация и занятия с ребенком и мамой. Сейчас девочка пришла в норму, чувствует себя хорошо.

По данным статистики, на 50—60 тысяч новорожденных приходится один такой или подобный аноректальный порок. Большая их часть исправляется в первые недели жизни ребенка.