Челябинские хирурги провели экстренную операцию в сельской больнице

У водителя скорой из Уйского разорвалась аневризма сосуда

Бригаде хирургов Челябинской областной клинической больницы пришлось провести сложнейшую операцию в условиях сельского стационара. В больницу Уйского поступил мужчина с разрывом брюшного отдела аорты. Дорогу в город пациент точно бы не пережил, поэтому врачи приехали к нему сами, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Александр Романов играл дома с внучкой и неожиданно ощутил резкую боль в пояснице. Оказалось, что в животе прорвалась растянутая аорта — аневризма. Из-за огромной кровопотери у мужчины случился геморрагический шок. Когда его довезли до районной больницы, пациент был на грани жизни и смерти. Сельские медики провели консилиум с докторами ЧОКБ, и те решили экстренно выдвигаться на место — в Уйское направили анестезиолога и двух сосудистых хирургов. Операция длилась около восьми часов.

«В условиях сельской больницы мы выполнили довольно сложную операцию по замене разорванного сосуда синтетическим протезом. На выезде ты ограничен в инструментах, в препаратах, которые замещают кровь. А сельские хирурги такую операцию видели впервые. Но операция прошла успешно», — рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии ЧОКБ Максим Уфимцев.

Когда позволило состояние, Александра все-таки перенаправили долечиваться в Челябинск. А в конце прошлой недели выписали домой, к близким.

Чаще всего наличие аневризмы выявляют на УЗИ брюшной полости во время плановой диспансеризации. Александр знал о проблеме, но не торопился ее решать. Между тем промедление могло стоить мужчине жизни. После разрыва артерии большая часть пациентов не доживает до приезда врачей — человек умирает от большой кровопотери. Поэтому врачи не советуют доводить до крайности.

«Аневризму лучше всего выявлять и оперировать в холодном периоде и плановом порядке. Все бы обошлось проще, благоприятнее, с меньшей степенью риска и значительно дешевле по материальным затратам», — говорит профессор ЮУГМУ Алексей Фокин.



Стоит добавить, что причиной появления аневризмы является атеросклероз, а ускоряют ее развитие курение и тяжелая артериальная гипертония.