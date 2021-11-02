Хирурги челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) в октябре оказали экстренную помощь 373 пациентам. Ежедневно специалисты проводят по 12 операций, помимо плановых, сообщает пресс-служба учреждения.
«В условиях ковида на плечи наших врачей легли экстренный прием детей не только области, но и города. Наши специалисты готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях», — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.В учреждении пациентам оказывают помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства и угрожающих жизни больного.
Врачи Челябинской областной больницы в октябре начали применять кардинальный способ лечения астмы. Самым тяжелым пациентам проводят эндоскопическую процедуру, после которой бронхи теряют способность произвольно сокращаться.
Автор: Ольга Семенюк