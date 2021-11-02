Челябинские хирурги провели 373 экстренные операции детям в октябре

Помимо плановых вмешательств, специалисты проводят 12 операций ежедневно

Хирурги челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) в октябре оказали экстренную помощь 373 пациентам. Ежедневно специалисты проводят по 12 операций, помимо плановых, сообщает пресс-служба учреждения.

«В условиях ковида на плечи наших врачей легли экстренный прием детей не только области, но и города. Наши специалисты готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях», — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.