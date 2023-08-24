Челябинские хирурги прооперировали школьника из Оренбурга с ленточными червями в легком

От юноши отказались врачи по месту жительства

Хирурги Челябинской областной детской больницы вырезали из легкого 17-летнего пациента кисту, в которой обосновались ленточные черви. В Оренбургской области, где живет юноша, медики не решились провести сложную операцию, а челябинские хирурги взялись, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Темное пятно в легких на снимке флюорографии у Вячеслава нашли год назад. Выяснять природу пятна медики в Оренбурге не стали, за пятном предложили понаблюдать. Но мама юноши решила действовать. Женщина оплатила компьютерную томографию, а КТ-снимки отправила на консультацию в московскую клинику. Там-то и заподозрили эхинококковую кисту легкого.

Сначала мальчика лечили таблетками. Однако это не дало результата. А операцию в Оренбурге делать не соглашались. Тогда мама юноши позвонила челябинским докторам. И они провели операцию.

«Ребенок поступил с кистозным образованием нижней доли левого легкого. По снимкам КТ было видно наличие жидкости, и можно было предположить, что имеется четкое сообщение с бронхом. То есть киста „протекала“. Попадание содержимого кисты в бронхи очень опасно. Если это эхинококковая киста, она может обсеменять легкое», — рассказывает хирург ЧОДКБ Борис Мустакимов.

Через небольшие разрезы челябинские хирурги удалили бронх с кистой. Гистологическое исследование подтвердило, что легкое поразили ленточные черви — эхинококки.

После операции пациент должен пройти специальную терапию, но уже ясно, что самое страшное позади.