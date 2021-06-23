Челябинские хирурги прооперировали упавшего с высоты пациента с эндопротезом

Мужчина жил с искусственным суставом, но после травмы докторам пришлось усовершенствовать механизм

Травматологи челябинской ГКБ № 6 поставили на ноги пациента, упавшего с высоты восемь метров. До травмы мужчина жил с эндопротезом тазобедренного сустава. После падения ему пришлось снова собирать кости и усовершенствовать сам протез, сообщает пресс-служба клиники.

«Пациент 47 лет поступил в больницу с оскольчатым переломом бедренной кости, который находился чуть ниже эндопротеза тазобедренного сустава. Травма сочеталась с переломом лонных седалищных костей и крестца. Чтобы поставить на ноги пациента, медики установили через колено специальный стержень, который стал с эндопротезом единой конструкцией. Уже через сутки мужчина встал на ноги и начал обучаться самостоятельной ходьбе», — говорит пресс-секретарь ГКБ № 6 Екатерина Долдина.

Операцию провели через несколько небольших разрезов. Заглянуть внутрь колена медикам помог рентген. Хирурги видели на мониторе, что происходит во время каждого этапа операции.





«Примененная технология является полностью российской разработкой, она малотравматична и позволяет вернуть пациента к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Уверен, она получит свое развитие в нашей клинике и станет рутинной», — говорит главный врач ГКБ № 6 Дмитрий Ростовцев.

Первую операцию по новой методике провел заведующий травматологическим отделением Михаил Купитман при участии одного из авторов методики Игоря Пивня, врача — травматолога-ортопеда Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина.