Челябинские хирурги избавили школьницу из Вологодской области от опухоли на глазу

Девочка жила с ней 14 лет

Хирурги-офтальмологи Челябинской областной детской больницы провели уникальную операцию по устранению гемангиомы глаза. Она поможет 16-летней школьнице из-под Вологды сохранить зрение и почувствовать себя здоровым человеком. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба клиники.

Красная шишечка в углу глаза у Даши появилась в два года. В областном центре в Вологде девочке помочь не смогли. Не избавило от недуга и многолетнее консервативное лечение в московской федеральной клинике. К 16 годам опухоль из сосудов разрослась и доставляла девушке боль при физических нагрузках и перепадах температур. Столичные доктора посоветовали маме девушки обратиться к медикам из Челябинска.

Ситуация была сложной, но медики ЧОДКБ согласились провести курс интенсивной термолазерной терапии. В офтальмологической операционной собралась целая команда хирургов: главный детский хирург области Николай Ростовцев, главный детский офтальмолог области Елена Ядыкина, хирург-офтальмолог Анна Караваева.

«Для более точного прогревания гемангиомы хирурги-офтальмологи сформировали доступ в орбиту, благодаря которому можно хорошо визуализировать и глазное яблоко, и глазодвигательные мышцы. Это предотвращает вероятность травматизации содержимого орбиты. Операция длилась полтора часа. Объем сосудистой ткани уменьшился в два раза», — рассказывают в пресс-службе.

Ближайшие полгода Дарья продолжит консервативное лечение. Затем состоится контрольный осмотр, который покажет, удалось ли справиться с гемангиомой за один раз или потребуется второй курс лазерного лечения.

Между тем в Челябинской областной больнице для взрослых хирурги избавили жительницу Самары от гемангиомы в печени. Девушка также жила с опухолью больше десяти лет, но в родном городе оперировать ее опасались.

