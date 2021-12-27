Челябинские хирурги помогли пациенту, от которого отказались столичные медики

Из-за проблем с сосудами 37-летний мужчина мог потерять ногу

Сосудистые хирурги клиники ЮУГМУ провели сложнейшую операцию и спасли от ампутации ногу 37-летнего пациента, от которого отказались в Москве. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает пресс-служба клиники.

Молодой мужчина страдал от боли в ноге, из-за которых ему пришлось принимать наркотические анальгетики. Медики долго не могли поставить верный диагноз. Пациент перенес несколько неудачных вмешательств, однако лучше ему не становилось. Больного отказались оперировать в Москве. Наконец, в клинике ЮУГМУ, пациенту с критической ишемией нижних конечностей выполнили дистальное шунтирование артерий стопы.

«Эта операция проводится на самых маленьких сосудах ниже лодыжки, под рентген-контролем с ангиографической поддержкой. А длина шунта, который мы вшиваем, достигает метра», — пояснил заведующий отделениями сосудистой хирургии и рентгенэндоваскулярной диагностики клиники ЮУГМУ, главный сосудистый хирург Челябинской области Алексей Барышников.

Через неделю после вмешательства больной избавился от боли. Теперь в течение нескольких месяцев в его ноге сформируются обходные пути кровотока, а трофические поражения заживут. Ампутировать ногу уже не придется.