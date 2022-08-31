Челябинские хирурги помогли 16‑летнему лыжнику сохранить здоровые легкие после коронавируса

После болезни парень мучился от одышки и уже собирался расстаться со спортом

Хирурги Челябинской областной детской больницы удалили эмфизему легкого у школьника, перенесшего коронавирус. После болезни 16-летний парень страдал одышкой и собирался бросить занятия лыжами. Теперь он сможет продолжить свою спортивную карьеру, сообщает пресс-служба клиники.

Артем — профессиональный лыжник. Два года назад он переболел ковидом с воспалением легких. В легких юноши образовалось скопление воздуха — эмфизема и средостения, из-за этого парню было трудно дышать. Выносливость спортсмена упала, а внутри все болело.

«Мы взяли Артема на плановую операцию и провели ее тораскопическим способом, через проколы. Это довольно сложная задача: образование средостения располагается среди крупных сосудов, таких как аорта, а лечение эмфиземы — это удаление нижней пораженной доли легкого»,

— отмечает хирург ЧОДКБ Борис Мустакимов.

Врачи решили совместить два вмешательства. Три часа за операционным столом работали хирурги Борис Мустакимов и Николай Ростовцев. Операция прошла успешно.

Медики дали Артему месяц на восстановление, после этого спортсмен сможет вернуться к лыжным гонкам. Ограничений по здоровью у Артема не будет.