Борис Воронин из Пластовского района несколько лет страдал от болей в ногах. Со временем он практически полностью потерял способность двигаться: сил хватало не несколько шагов, не более. Причиной тяжелого состояние стали бляшки в сосудах — они блокировали кровоток.
«У пациента была непрерывная окклюзия брюшной аорты: сосуд полностью закрыт бляшками, тромбами до бедренных артерий. Если смотреть снаружи — от верхней части живота до паха», — рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ Алексей Барышников.
Обычно таким больным делают аортобифеморальное шунтирование. Это одна из самых тяжелых операций с большими разрезами и долгим реабилитационным периодом. Вместо этого врачи Клиники ЮУГМУ решили поставить пациенту эндопротезы сосудов со специальными устройствами — стент-графтами.
«Стент-графты устанавливают внутри пораженных сосудов. Из них формируется „тройник“, он идет от почечных артерий и расходится в обе ноги. Таким образом восстанавливается кровоток в обе конечности. Использование такого метода дает лучшие пролонгированные результаты», — поясняет Барышников.
Операция длилась около трех часов и проходила под местной анестезией. Сегодня пенсионер чувствует себя хорошо и за раз проходит до пяти-восьми километров.
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