Челябинские хирурги впервые установили больному протезы сосудов

Операция вернула пенсионеру из Пластовского района возможность двигаться

Хирурги Клиники ЮУГМУ провели первое в регионе эндопротезирование сосудов и вернули пенсионеру возможность двигаться. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба клиники.

Борис Воронин из Пластовского района несколько лет страдал от болей в ногах. Со временем он практически полностью потерял способность двигаться: сил хватало не несколько шагов, не более. Причиной тяжелого состояние стали бляшки в сосудах — они блокировали кровоток.

«У пациента была непрерывная окклюзия брюшной аорты: сосуд полностью закрыт бляшками, тромбами до бедренных артерий. Если смотреть снаружи — от верхней части живота до паха»,

— рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ Алексей Барышников.

Обычно таким больным делают аортобифеморальное шунтирование. Это одна из самых тяжелых операций с большими разрезами и долгим реабилитационным периодом. Вместо этого врачи Клиники ЮУГМУ решили поставить пациенту эндопротезы сосудов со специальными устройствами — стент-графтами.

«Стент-графты устанавливают внутри пораженных сосудов. Из них формируется „тройник“, он идет от почечных артерий и расходится в обе ноги. Таким образом восстанавливается кровоток в обе конечности. Использование такого метода дает лучшие пролонгированные результаты»,

— поясняет Барышников.