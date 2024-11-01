Челябинские хирурги освоили новый метод лечения грыжи

Пациентов оперируют через проколы, минуя брюшную полость

Новый метод лечения грыжи передней брюшной стенки — тотальную герниопластику — освоили хирурги челябинской ГКБ № 1, сообщает пресс-служба клиники.

Диагноз «грыжа» предполагает выпадение части кишки через дыру в ослабевших мышцах. Состояние опасно тем, что кишка может защемиться, начать отмирать. Чтобы закрыть дыру в мышцах, хирурги используют сетчатые импланты. Они уменьшают риск рецидива и делают рубец устойчивым к нагрузкам.

Челябинские хирурги освоили новый, внебрюшной доступ к грыже.

«Врач работает через проколы, но не заходит в брюшную полость, а проходит по брюшине и укладывает сетчатый имплант. Это сложная операция. Но она имеет свое преимущество: при такой тактике сокращается риск осложнений, спаечные процессы минимизированы, а травматичность операции сведена к минимуму», — говорит хирург ГКБ № 1 Александр Буторин.

Тотальная герниопластика позволяет значительно повысить качество жизни пациента после вмешательства.