Челябинские хирурги начали удалять камни из почек гибридным способом

Новую технологию благодаря гибкому уретроскопу применяют в областной больнице

В Челябинской области начали удалять камни из почек гибридным способом — сразу из нескольких разных доступов. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое появилось в арсенале хирургов областной больницы, — гибридному уретроскопу. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ЧОКБ.



На днях операцию гибридным способом провели 62-летней Надежде Гринде из Брединского района. Женщину резко скрутил болевой синдром, обследование в Челябинской областной больнице показало, что у женщины редкий случай строения почек: они сдвоены, то есть по факту этих органов четыре. В одной из них обосновались коралловидные камни до четырех сантиметров в диаметре, занимавшие практически всю внутреннюю полость органа.

«У нас получилось убрать камни путем комбинирования стандартной операции через проколы, а части камня, которые были недоступны, убрали с помощью нового оборудования через естественный доступ. Тем самым избежали дополнительных проколов, что позволило снизить риск кровотечений и инфекционных процессов в почке», — рассказал хирург-уролог ЧОКБ Жаслан Амиржанов.

Каждый уретроскоп стоит больше ста тысяч рублей и предназначен для однократного применения. Кроме того, в отделение были приобретены две лазерные установки — для лечения мочекаменной болезни и для операций при аденоме предстательной железы.

«Гибкий уретероскоп — это уникальное для Челябинской области оборудование. С его помощью мы удаляем камни, которые невозможно убрать обычным доступом, либо те, которые не имеют постоянного места и „гуляют“ по почке. Мы его находим там, где он в данный момент находится, захватываем с помощью специальной корзинки и удаляем через мочеточник», — объяснил заведующий отделением урологии ЧОКБ Сергей Кокнаев.

В год в отделении урологии ЧОКБ выполняется более тысячи операций. В ведущую клинику региона направляют самые сложные и непонятные случаи заболеваний со всей области.