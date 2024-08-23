Челябинские хирурги начали применять новый аппарат для удаления бляшек

Он позволяет спасать от ампутации рук и ног людей с атеросклерозом и диабетом

Сосудистые хирурги Клиники ЮУГМУ начали использовать новый аппарат для удаления бляшек. Он позволяет спасти от ампутации пациентов с критической ишемией нижних конечностей, сообщает пресс-служба клиники.

Используя технологию ротационной атеротромбэктомии, аппарат очищает просвет сосуда и делает его ровным. Также он может удалять тромбы.

«На данный момент это самое эффективное вмешательство для больных атеросклерозом и диабетом. Оно дает лучшие результаты. Те больные, у которых проходимость сосудов мы могли обеспечить на несколько месяцев, теперь смогут рассчитывать на более долгий срок. Повторные вмешательства нужны реже, выше шансы спасти конечности. Сейчас эта методика используется в ряде регионов страны, в Челябинской области — только в нашей клинике», — говорит заведующий отделением сосудистой хирургии Клиники ЮУГМУ Алексей Барышников.

Уже в этом году команда сосудистых хирургов клиники выполнит около 20 операций с применением новой методики.