Челябинские хирурги извлекли огромный крюк из желудка младенца

Операция прошла успешно

Металлический крюк изъяли врачи ЧОКБ из желудка восьмимесячного малыша, сообщили в пресс-службе больницы.

Родители привезли малыша к врачам с подозрением на проглоченный колпачок от ручки, но рентгеновский снимок показал, что внутри ребенка находится металлический крюк. Изначально врачи подумали, что это рыболовный крючок.

Перед врачами встала непростая задача — извлечь предмет, не повреждая ткани малыша. Было необходимо переместить крюк из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно вытащить.

«Нам удалось избежать перехода на интубационный наркоз, смогли обойтись масочным, но все заняло не менее часа. Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещёва.

По словам врача, крючок несколько раз срывался на уровне пищевода, приходилось его снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошел по оси, не травмируя ткани.

Крюк оказался химически нейтральным и не вызвал внутренних повреждений. Малыш перенес процедуру без осложнений и вскоре был выписан домой.