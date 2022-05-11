Челябинские химики разрабатывают экологичный и дешевый катализатор

Ученые создают его на основе смешанных оксидов магния и алюминия

Группа ученых и студентов Челябинского государственного университета занимается разработкой безопасного для окружающей среды и недорогого катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия. Над его созданием трудятся ученые всего мира. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.



Без катализатора невозможно производить спирты — неотъемлемую часть самых разных итоговых продуктов — парфюмерных, косметических, дезинфицирующих, средств бытовой химии, клеящих составов и даже лекарственных препаратов. Поэтому к проблеме создания «идеального» катализатора приковано внимание ученых во всем мире.

«Разработка катализатора на основе смешанных оксидов Mg-Al интересна в первую очередь по экономическим соображениям (его производство недорогое), но не только. Производство катализаторов на этой основе безопасно и практически не наносит вреда окружающей среде. Экологичность достигается за счет того, что для синтеза катализаторов на основе магния и алюминия мы берем „простые“ реагенты», — отмечает профессор кафедры химической технологии и вычислительной химии Александр Толчев.

Изначально химики ЧелГУ поставили цель — изучить свойства оксидных систем на основе магния и алюминия, ранее полученных из слоистых двойных гидроксидов.

«Все полученные образцы изучались методами рентгенографии, электронной растровой микроскопии, ИК-спектроскопии, термогравиметрии и хемосорбционного анализа. На заключительном этапе работы планируется изучение каталитических свойств материала в реакции Меервейна — Пондорфа — Верлея, избирательного восстановления альдегидов и кетонов до спиртов», — поясняет участник научной группы, заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета ЧелГУ Артем Тронов.

Сегодня химики ЧелГУ уже получили первые образцы с обнадеживающими результатами, но впереди, как отметили в вузе, у них большой объем работы.