Челябинские кардиохирурги спасли жизнь молодой мамы из Магнитогорска

Аорта женщины превратилась в большой мешок с кровью и могла разорваться в любой момент

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии спасли от гибели 29-летнюю женщину из Магнитогорска. Юля Табиева могла умереть из-за наследственной склонности к болезням сосудов. Много лет назад от того же скончался ее отец. Однако медики предотвратили трагедию, и теперь Юля может спокойно воспитывать маленьких сыновей-близнецов.

Отец Юлии умер в возрасте 25 лет. Когда он ехал домой с работы, разорвалась аневризма аорты. Аневризма похожа на протертый носок: ткань сосуда становится такой же тонкой и хрупкой, и, когда она рвется, человек погибает от кровотечения.

Десять лет назад Юля увидела рекламную акцию одной из клиник в Магнитогорске и решила недорого проверить сердце. У девушки (а тогда ей было 19 лет) обнаружили аневризму восходящего отдела аорты. Юля попала в кардиоцентр, где пораженные участки сосуда заменили протезом.

Тогда казалось, что самое страшное позади. Но год назад, после родов, Юля заметила, что лежа на спине ей трудно дышать.

«Сердце последние десять лет я обследовала регулярно. На УЗИ не было никаких отклонений. И поначалу я своим ощущениям даже значения не придала. У беременных же все органы набекрень, вот я и думала, что само пройдет, волноваться тут не о чем»,

— говорит Юлия.

Но неприятное ощущение нарастало. В декабре 2022 года на рентгеновском снимке врачи заметили новообразование рядом с сердцем. Девушку направили на КТ. Оказалось, что на сосуде появилась новая аневризма. Когда сосуд истончается, под давлением крови аневризма растет, словно ее надувают как шарик. Аневризма была настолько большой, что мешала дышать и работать сердцу. Женщина обратилась за помощью в клинику, где ее уже оперировали.

На этот раз проводить операцию было сложнее. Аневризма, похожая на мешок, приросла к задней поверхности грудины. Она сдавливала пищевод, трахею, сердце и в любой момент могла лопнуть, приведя к смертельному кровотечению. На время операции пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Он помог разгрузить сердце и снизить давление в сосудах. После этого хирурги заменили оставшийся участок аорты на протез, чтобы девушка могла вообще забыть о недуге. Операция длилась больше семи часов и прошла успешно.

«Чаще всего у молодых людей причиной развития аневризмы становится врожденная патология соединительной ткани стенки аорты, которая вызывает расслоение и истончение тканей. Случай Юлии — редкий. Я надеюсь, что больше рецидивов не будет»,

— говорит заведующий кардиохирургическим отделением № 2 ФЦССХ Владислав Аминов.