Челябинские кафе начали готовить летники

На Кировке возводят основание под новую веранду

Несмотря на то что до официального открытия летних веранд в Челябинске остается еще около двух недель, первые приготовления к теплому сезону уже стартовали. Оживление заметили в самом центре города: на пешеходной улице Кирова возле одного из заведений начали возводить основание для будущей уличной площадки. В ближайшие дни, с установлением стабильно теплой погоды, таких примеров станет значительно больше.

Традиционно сезон летних кафе в Челябинске стартует в конце апреля — начале мая. Решение об открытии принимается с учетом погодных условий и согласовывается с городской администрацией. По данным сервиса 2ГИС, в прошлом году в Челябинске работало 183 заведения с летними верандами — это на 43% больше, чем годом ранее. Пик их числа традиционно приходится на июль, когда количество уличных точек общепита в городе превышает 200.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие выходные, 18 и 19 апреля, в Челябинске установится по-настоящему весенняя погода. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Это создаст благоприятные условия для начала активной подготовки к летнему сезону.