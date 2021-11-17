Челябинские IT‑разработчики могут выиграть грант до 300 миллионов рублей

Центр развития цифровых технологий региона готов оказывать участникам поддержку

Российский фонд развития информационных технологий запустил грантовый конкурс для IT-разработчиков. На развитие своего проекта в сфере информационных технологий можно получить от государства до 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Господдержку могут получить проекты в двух направлениях. Разработки в направлении «Цифровая трансформация компаний» (внедрение инновационных технологий в бизнес) могут рассчитывать на грант размером от 120 до 300 миллионов рублей. А на проекты в категории «разработка отечественных IT-решений» выделяют от 20 до 300 миллионов рублей.

Центр развития цифровых технологий Челябинской области обещает поддержку и помощь компаниям, которые будут претендовать на грант.

«В нашем регионе компании могут получить бесплатную консультацию по мерам поддержки государства и помощь в подготовке конкурсной документации в Центре развития цифровых технологий, подведомственном Минцифры Челябинской области. Мы призываем ИТ-компании активнее участвовать в грантовых конкурсах и готовы оказать им поддержку», — прокомментировала генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алена Шорохова.

Приоритет в конкурсе отдается аналитическим технологиям, сервисам распознавания речи и выявления фейков и дипфейков.

Все проекты, поданные на конкурс, должны реализовать в срок от 6 до 30 месяцев.