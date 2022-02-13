Челябинские истребители проверили новую систему противовоздушной обороны Урала

Охранять воздушное пространство будут модернизированные в 2022 году комплексы «Небо-Т»

Расчеты новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т» дивизии противовоздушной обороны в 2022 году заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства над регионами Поволжья и Урала. Специально для проверки системы с аэродромов в Челябинской и Свердловской областей в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, которые имитировали нападение возможного противника, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение. Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами», — прокомментировали итоги учений в пресс-службе ЦВО.

Радиолокационные станции «Небо-Т» впервые поступили в войска Центрального военного округа в январе 2022 года. По данным Минобороны, оборудование по тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Станции способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км.

Дивизия противовоздушной обороны входит в состав Центрального военного округа, подразделения дислоцированны в десяти регионах Поволжья, Урала и Сибири. На вооружении у дивизии стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь-С», радиолокатары «Небо-Т», «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна», «Оборона».