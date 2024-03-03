Челябинские инженеры создали уникальные насадки на автомат для метания гранат

Уже более тысячи штук переданы бойцам СВО

В Челябинской области инженеры одного из предприятий, создающего оборудование для птицефабрик, в свободное время создают насадки для автомата Калашникова, которые позволяют метать гранаты на расстояние до 150 метров. Бойцы, находящиеся в зоне СВО, уже оценили изобретение, передает издание SHOT.

Инженеры и токари изготавливают стальной стакан, который крепится к дульной части автомата. Туда помещается граната, и при выстреле холостым патроном она может преодолеть расстояние до 150 метров. Особой популярностью такая насадка пользуется у штурмовиков.

«Мы сами изготовили чертежи, конструкторскую документацию, доработали ее и в инициативном порядке через волонтеров стали отправлять устройства на передовую. Поскольку это наша неосновная продукция, мы делаем насадки в нерабочее время»,— рассказал руководитель производства Валерий.

Бойцы несколько раз испытывали насадку и сообщали разработчикам, что нужно доделать или переделать. В результате получилось идеальное устройство.

Инженеры уже передали военнослужащим более 1000 насадок. В планах — запустить массовое производство.