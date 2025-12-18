Челябинские инженеры разработали промышленное оборудование с гарантией 30 лет

Проекты использовали грантовую поддержку

Продукцию с рекордным сроком службы создали предприятия Челябинской области. Проекты поддержал региональный Фонд развития промышленности. Гранты на возмещение части затрат на научные исследования и конструкторские работы получили компании «ЭлМетро» и «Метрика». Общая сумма поддержки для двух разработчиков превысила 9,4 миллиона рублей, передает bfm74.ru.

Проекты компании «Метрика», входящей в ПГ «Метран», были посвящены разработке соленоидных клапанов и фильтров-регуляторов. Клапаны, предназначенные для управления арматурой в нефтехимической, космической и железнодорожной отраслях, отличает особая конструкция из коррозионностойких материалов. Она обеспечивает высокую герметичность и быстродействие в экстремальном диапазоне температур от −60 до +90 °C. Инновационные решения челябинских инженеров помогли не только снизить вес и энергопотребление изделий, но и установить на них гарантию производителя в 30 лет. Фильтры-регуляторы предприятия предназначены для очистки и стабилизации давления сжатых газов.

Вторым получателем гранта выступила группа компаний «ЭлМетро». Она разрабатывает промышленные измерительные приборы. Поддержку фонда получил проект микроимпульсного уровнемера, способного с высокой точностью измерять уровень жидкостей и сыпучих материалов, в том числе границу раздела двух сред. Прибор оснащен системой интеллектуальной самодиагностики и адаптирован для работы в условиях высоких давлений, температур и даже в криогенных средах. Сумма гранта для этой разработки составила почти 8,2 миллиона рублей.

По словам представителей компаний, государственная поддержка через региональный фонд — это эффективный инструмент, ускоряющий создание и вывод на рынок конкурентоспособных отечественных технологий. Программа грантов на возмещение затрат по НИОКР остается одной из самых востребованных мер поддержки промышленности в регионе. В 2026 году ее продолжат.