Челябинские инверторы для мощных промышленных электродвигателей заменят западные аналоги

Выпускаемый южноуральским предприятием уникальный элемент станет главным на рынке после ухода конкурентов

Общепромышленный преобразователь частоты, аналог современной продукции иностранных брендов, — собственная разработка научно-технического центра «Приводная техника». Такие инверторы являются одним из основных элементов в системах электропривода и накопления электроэнергии, активно используются в альтернативной энергетике. С уходом западных конкурентов челябинское предприятие имеет все шансы стать лидером отечественного рынка в этом сегменте, сообщает пресс-служба правительства региона.

Продукт необходим для бесперебойной работы прокатных станов металлургических комбинатов, приводов лебедок и насосов на буровых установках, а также других промышленных и технологических объектов, в которых установлены мощные электродвигатели.

«Наши инверторы не просто не уступают западным аналогам. Они изначально разрабатывались с учетом опережения существующих моделей, представленных иностранными компаниями на нашем рынке. Это уже следующая ступень в развитии преобразовательной техники. Однако для многих предприятий стандартом была продукция западных вендоров, они даже не рассматривали отечественные варианты. Сейчас, когда зарубежные партнеры резко прекратили поставлять в Россию свою технику, на нашем внутреннем рынке образовалась пустующая ниша. И нам важно ее занять. Поэтому мы экстренно наращиваем производственные мощности, чтобы обеспечить российскую промышленность качественным продуктом», — говорит директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин.

Предприятие уже поставляет свою продукцию компаниям нефтегазовой и металлургической отраслей, транспортного машиностроения, а также использует свои разработки в собственных системах накопления энергии. Челябинские преобразователи частоты на 80% состоят из российских компонентов.

«Такая продукция сегодня не просто крайне востребована, она является одним из критически важных элементов для успешного развития отечественной промышленности. При этом в России пока очень мало компаний, способных заменить ушедших западных производителей, а потому особенно отрадно, что у нас в Челябинской области есть компетентные команды, сумевшие не только сохранить традиции старой, советскойи школы преобразовательной техники и электропривода, но и продвинуться далеко вперед, подняв уровень своих продуктов и разработок на мировой уровень», — уверен заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

На предприятиях по всей стране уже работают больше 70 преобразователей частоты, выпущенных челябинским предприятием. С уходом западных конкурентов они могут стать главными на рынке.