Челябинские грибники начали находить первые лисички

Своими находками они делятся в соцсетях

В Челябинской области начали появляться первые лисички. Удачливые грибники, которым повезло их найти, выкладывают фото в социальные сети.



«Добрый день. Подскажите — это лисички? Просто в первый раз их встречаю. Аргаяшский район», — пишет Ринат Хуснуллин в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Другие участники сообщества поспешили обрадовать грибника и отметили, как ему повезло с находкой.

«Красота, вам повезло. Редко встретишь лисички в Аргаяшском районе», — пишет Гайниса Манапова.

Напомним, что сезон радует грибников со всей Челябинской области. Богатый урожай был еще с его начала, а после сильных проливных дождей грибов стало еще больше. На платформах увеличилось количество сообщений о продаже собранного урожая.