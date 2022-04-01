Челябинские госавтоинспекторы извинились перед инвалидом за эвакуацию его автомобиля

Василий Надеин оставил свою машину на специальной парковке

В Челябинске сотрудники ГИБДД принесли челябинцу, чей автомобиль эвакуировали с парковки, извинения. Руководитель регионального полицейского главка Михаил Скоков поручил разобраться в ситуации и дать принципиальную оценку действиям сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь в полиции Челябинской области кардинально пересмотрели подход к такой работе.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Челябинец Василий Надеин припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для водителей с ограниченными возможностями. Позже он обнаружил, что его машину эвакуировали поместили на специализированную стоянку. Василий Надеин — инвалид, наклейка на стекле, обозначающая его статус, на авто присутствовала. Однако машину все же увезли.

В начале недели начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поручил своим подчиненным разобраться в ситуации и дать принципиальную оценку действиям сотрудников ГИБДД.

Сегодня госавтоинспекторы лично принесли мужчине извинения. Теперь в полиции Челябинской области кардинально пересмотрели подход к такой работе.

«Приостановлена эвакуация машин, внесенных в федеральный реестр лиц с ограниченными возможностями, а сотрудникам ГИБДД обеспечен доступ к соответствующим базам данных для проведения тщательных сверок», — пояснили в ГУ МВД.

Теперь за парковку на местах для инвалидов автомобилистов штрафуют.