Челябинские горняки отмечают профессиональный праздник

Непростой труд шахтеров — важная составляющая региональной экономики

Сегодня, 31 августа, в России отмечают День шахтера. Для Челябинской области это важный праздник: в регионе немало горнодобывающих предприятий, которые были и остаются важной частью экономики области, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Наши горняки обеспечивают сырьем ключевые отрасли промышленности. А предприятия активно модернизируются: внедряют передовые технологии, развивают социальные программы, реализуют крупные инвестпроекты»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил работников добывающей отрасли за их самоотдачу, профессионализм, особую закалку и верность трудовым традициям.

День шахтера традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Впервые в России праздник отметили в 1948 году. Его учреждению предшествовала невероятная история: в ночь на 31 августа 1935 года в городе Ирмино шахтер Алексей Стаханов добыл 102 тонны угля при норме 7 тонн. Чуть позже он побил собственный рекорд. Эти события, кстати, послужили началом стахановского движения и повышения производительности труда в СССР.