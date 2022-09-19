Челябинские гимназисты на уроках музыки поют Цоя

А по творчеству классиков проходят квест

Екатерина Тишкова родилась в Кургане. Там же закончила музучилище. Училась, кстати, в одно время с известным музыкальным продюсером Максом Фадеевым. Но в отличии от звезды, выбрала более скромный путь — институт культуры в Челябинске и учительство в школе. Сначала Екатерина Геннадьевна преподавала в школе № 105 поселка АМЗ, а сейчас — в гимназии № 1. И тем не менее педагога оценили в столице — летом Екатерина Тишкова вошла в сообщество блогеров при Министерстве просвещения и науки РФ.

Мы встретились с педагогом, чтобы порассуждать о музыке и о школе.

«Споем?»

— предлагает нам с ходу Екатерина и настраивает гитару.

А через пару минут легко подхватывает предложенную журналистами колыбельную Александра Суханова.

Оказалось, что песни российских бардов в первой гимназии звучат постоянно.

«На первом уроке музыки в 1 классе мы учим песню про ежика, у которого дырочка в левом боку. „Зеленую карету“ Суханова — позже. А еще поем песни Визбора, Якушевой, Никитиных и других бардов. Можем разучить Цоя»,

— рассказывает учитель.

В первой гимназии есть особенная традиция: более полувека здесь проводятся коммунарские сборы. На три дня школа превращается в творческий лагерь, и песни бардов в орлятском кругу гимназисты поют вместе с учителями и директором школы.

На уроках музыки тоже царит неформальная атмосфера.

«Есть ребята, которые учатся в музыкалке. Они тоже хотели бы что-то сыграть. И каждое выступление превращается в шоу. Например, один второклассник принес саксофон. Он показал, из каких частей состоит инструмент, как собирается, как на нем играют. И пусть мелодия была простенькой. Но ребенок горд, а его товарищам интересно»,

— замечает Екатерина.

Про великих классиков на уроках тоже не забывают. Да и как их забудешь, ведь звонки в первой гимназии исключительно музыкальные. Вместо заливистых трелей на урок и с урока школьников провожают отрывки из «Шутки» Баха, «Турецкого рондо» Моцарта или бетховенской «Лунной сонаты». Поэтому имена композиторов и их творения просто стыдно не знать.

«Любить классику не заставишь, но можно вызвать у детей интерес. На уроках мы слушаем классику в современной обработке. Ходим с учениками на концерты в детскую филармонию, иногда артисты приезжают в школу. Я рассказываю про спектакли из репертуара Оперного театра. Недавно мне написал один выпускник: „Я сходил в театр на Ивана Сусанина. Значит я уже старый?“ У него интерес пробудился в 35 лет. И слава богу»,

— говорит Екатерина Тишкова.

Еще больше увлечь подопечных классической музыкой педагогу помогла пандемия.

«Петь по „Зуму“ во время дистанта с детьми невозможно. Тогда я стала выкладывать онлайн-уроки и тесты в виде музыкального квеста. Со временем он разросся до электронного учебника „Музыкальная лаборатория“. Сейчас ребята могут дистанционно изучить теоретический материал, а потом пройти тренировочный тест и тест на оценку»,

— рассказывает педагог.

И сейчас ребята с радостью и большим интересом проходят серию музыкальных квестов.

«Уроки музыки — это не математика. Они не требуют больших усилий. На моих занятиях школьники отдыхают. Но они не бездействуют. Они накапливают эмоциональный, чувственный и музыкальный опыт»,

— говорит Екатерина Геннадьевна.

Этой осенью у учителя музыки была особенная задача — выучить с гимназистами все куплеты гимна России.

«И до этого гимн России в гимназии звучал каждый день. Но без слов. А теперь вместе с учителями истории, русского языка и литературы мы должны донести до ребят его символику, сделать личным»,

— говорит Екатерина Тишкова.

Общение с гимназистами не ограничено только уроками. Екатерина Геннадьевна много путешествует по стране, общается с педагогами из других городов и выкладывает на личной странице Вконтакте интересную информацию. Про музыку, свои путешествия, коммунарские сборы. У челябинки много подписчиков в разных регионах России.