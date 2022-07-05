Челябинские гастрономические бренды отправятся в Москву на всероссийский фестиваль «Вкусы России»

Южный Урал представят производители сыра, меда и солений

«Сыры из Сыростана», «Таяндинский мед» и «Петровские соленья» представят Челябинскую область на фестивале «Вкусы России» в Москве. Всего почти 300 брендов из 65 регионов страны продемонстрируют в столице свою продукцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

С 14 по 17 июля в Москве организуют фестиваль, на котором будут фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Это продолжение работы по поддержке региональных брендов. В прошлом году на конкурсе «Вкусы России» жюри оценило 720 уникальных брендов практически из всех регионов страны.

От Челябинской области тогда призером стала Сыроварня «Известная» из села Сыростан Миасского городского округа. Она заняла третье место в номинации «Из нашей деревни». Компания производит натуральные сыры премиум класса — твердые, мягкие, с благородной белой плесенью, йогурты. Продукция поставляется в 25 городов 14 регионов России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

В этом году на фестиваль также поедут «Петровские соленья» из села Шумово Красноармейского района. Компания представит фермерскую квашеную капусту. Из медоваров Южного Урала в Москву отправится еткульский бренд «Вкус меда».