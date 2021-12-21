Челябинские финалисты проекта «Онлайн-каникулы» провели выходные в Москве

Поездка стала наградой за лучшее наполнение соцсетей позитивным контентом

Челябинские финалисты проекта «Онлайн-каникулы» провели выходные в Москве. Эта поездка стала наградой за победу в конкурсе, участники которого соревновались в наполнении соцсетей позитивным контентом, сообщает пресс-служба Союза добровольцев России.

«В рамках проекта „Онлайн-каникулы“ были организованы исторические, образовательные, культурные, творческие квесты на знание родного края. Финалисты конкурса получили ценные подарки, а главным призом стала поездка на выходные в Москву», — говорят организаторы.

Южноуральцы побывали на экскурсии в Московском Кремле, прогулялись по центру города и по парку ВДНХ, заглянули на новогоднюю ярмарку, посетили Поклонную гору и московский океанариум. А также встретились с автором проекта «Онлайн-каникулы», председателем Союза добровольцев России, депутатом Госдумы Яной Лантратовой.

«Невероятно рада получать такую позитивную обратную связь от наших финалистов. Их улыбки, огонь в глазах и стремление создавать позитивный контент дают понять, что проект следует продолжать», — замечает Яна Лантратова.

Проект «Онлайн-каникулы» был организован командой Союза добровольцев России, а также поддержан губернатором Челябинской области.